«Абсолютно несправедливо»: блогер Николай Соболев* вступился за Киркорова и Билана

Блогер Соболев* (признан иноагентом на территории РФ) назвал спорными санкции, которые понесли гости «голой» вечеринки. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

По мнению Николая Соболева*, устраивать подобную вечеринку в текущее время не самая хорошая идея.

«Я считаю, не очень уместно создавать такие вечеринки, куда приходят гости с носком, и с эстетической точки зрения, и со смысловой точки зрения. Точно так же, как есть, например, бутерброды с красной икрой на Красной площади», — объяснил он.

Само мероприятие блогер назвал пошлым и некрасивым по отношению к тем людям, кого это могло бы задеть. При этом Соболев* встал на защиту знаменитостей, которые приняли участие в вечеринке Ивлеевой.

«Мне кажется абсолютно несправедливым, что Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиту заставляют извиняться за эту вечеринку», — заявил он.

По словам Соболева*, наказание, которое понесли звезды «очень спорны, чересчур агрессивны, чересчур серьезны».

Ранее мы писали о том, что на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой находился гость с инфекционным заболеванием.

*признан иностранным агентом на территории РФ.