Блогер Влад Бумага впервые станет отцом

Примечательно, что звездная пара проводит новогодние праздники за рубежом. Однако ни Влад, ни Юлия не стали раскрывать место, в котором они находятся.

Напомним, что Влад является популярным блогером в РФ. По информации источника, за 40 минут выступления он получает почти миллион рублей. Благодаря внушительному заработку он смог подарить избраннице квартиру около Кремля за 500 миллионов.

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