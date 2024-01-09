passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
12:21, 09 января 2024
1 мин.

Блогер Влад Бумага впервые станет отцом

Девушка 27-летнего блогера Влада Бумаги нашла возможность сообщить о беременности.

Блогер Влад Бумага впервые станет отцом

© freepik

Девушка 27-летнего блогера Влада Бумаги нашла возможность сообщить о беременности. Об этом информирует StarHit со ссылкой на личный блог Юлии Годуновой.

Влад Бумага впервые станет отцом. О радостной новости сообщила его девушка в соцсети. Юлия поделилась фотографией, на которой заметен ее округлившийся живот. Судя по снимку, блогерша находится на последнем сроке беременности.

Блогер Влад Бумага впервые станет отцом

© Из профиля Instagram* Годуновой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Примечательно, что звездная пара проводит новогодние праздники за рубежом. Однако ни Влад, ни Юлия не стали раскрывать место, в котором они находятся.

Напомним, что Влад является популярным блогером в РФ. По информации источника, за 40 минут выступления он получает почти миллион рублей. Благодаря внушительному заработку он смог подарить избраннице квартиру около Кремля за 500 миллионов.

Ранее мы писали о том, что DJ Smash готовится стать отцом во второй раз. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что разведенная Ирина Горбачева намекнула на новый роман.

Новости партнеров
О чем говорят