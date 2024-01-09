Блогер Влад Бумага впервые станет отцом
Девушка 27-летнего блогера Влада Бумаги нашла возможность сообщить о беременности.
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Девушка 27-летнего блогера Влада Бумаги нашла возможность сообщить о беременности. Об этом информирует StarHit со ссылкой на личный блог Юлии Годуновой.
Влад Бумага впервые станет отцом. О радостной новости сообщила его девушка в соцсети. Юлия поделилась фотографией, на которой заметен ее округлившийся живот. Судя по снимку, блогерша находится на последнем сроке беременности.
Примечательно, что звездная пара проводит новогодние праздники за рубежом. Однако ни Влад, ни Юлия не стали раскрывать место, в котором они находятся.
Напомним, что Влад является популярным блогером в РФ. По информации источника, за 40 минут выступления он получает почти миллион рублей. Благодаря внушительному заработку он смог подарить избраннице квартиру около Кремля за 500 миллионов.
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