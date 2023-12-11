DJ Smash готовится стать отцом во второй раз

Известный музыкант DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман) заявил, что станет отцом во второй раз. Соответствующее признание артиста прозвучало в передаче «Шоу Воли».

По словам Ширмана, его супруга, модель Анастасия Кривошеева вновь беременна. При этом артист решил оставить в секрете пол будущего ребенка и ожидаемую дату его появления на свет.

«Я человек семейный», – подчеркнул исполнитель.

Известно, что Ширман и Кривошеева состоят в отношениях с 2011 года. В 2020-м у пары родилась дочь, которую назвали Серафимой. Примечательно, что жена музыканта скрывала беременность от общественности вплоть до самых родов.

Напомним, DJ Smash является лауреатом премий «MTV Russia Music Awards», «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». За свою карьеру артист успел выпустить шесть студийных альбомов, а также записать совместные песни с группой «Винтаж», певицей Клавой Кокой и многими другими звездами.

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