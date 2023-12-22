Блогер Настя Ивлеева приехала на «голую» вечеринку во второй день после силовиков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Второй день «голой» вечеринки обернулся скандалом. Мероприятие задержали на час из-за приезда силовиков, устроивших обыск. После этого торжество продолжилось. Правда, гостей просили прикрыть обнаженные части тела, если их наряды были слишком откровенные. Отмечается, что сама хозяйка торжества не спешила его посетить. Спустя 4 часа Ивлеева все же приехала в клуб.

На этот раз для выхода в свет Настя выбрала более скромный наряд. Вместо комплекта белья она надела короткое черное платье. Ивлеева провела за dj-пультом 40 минут, а затем уехала из заведения в сопровождении четырех охранников.

«Голая» вечеринка вызвала общественный резонанс. Из-за мероприятия на Настю обрушился шквал критики. Ивлеева ответила на хейт. Подробности смотрите в этой статье.

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