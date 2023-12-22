В Санкт-Петербурге затопило квартиру актера Андрея Урганта

Квартира Андрея Урганта на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге пострадала от потопа. Актер узнал о случившемся от соседей.

Оказавшись в квартире, Ургант увидел в нескольких комнатах на потолке желтые пятна, а на полу воду. Артист предполагает, что коммунальщики очень активно сбрасывали лед с крыши, и в итоге ее пробили. Это происходит уже не первый раз, пишет 78.ru.

Ургант узнал об аварии от соседей, которые тоже пострадали от действий коммунальщиков. Точную причину затопления установят эксперты.

Телеведущий побывал у соседей, проживающих ниже, чтобы оценить, насколько они пострадали из-за коммунальной аварии. Актер переживал, что семья может оказаться малоимущей.

Актер планирует обратиться в аварийные службы, но они не всегда реагируют на жалобы. С подобным происшествием Ургант сталкивается уже четвертый раз.

Напомним, в доме Александра Градского рухнула штукатурка с потолка на последнем этаже.