«Позволить это себе не могу»: певица Зара рассказала, почему не завершает музыкальную карьеру

Певица Зара призналась, что не завершает музыкальную карьеру, так как не может себе это позволить. По ее словам, это ее основной заработок, и она не может его лишиться, потому что ей нужно содержать сыновей и родителей-пенсионеров.

В выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук артистка рассказала, что, несмотря на профессиональное театральное образование, посвятить себя игре на сцене и в кино она не может. Дело в том, что основная часть ее дохода – это гонорары с концертов, корпоративов, выпуска песен. И даже если бы она хотела уйти из шоу-бизнеса, она не может это сделать по финансовым причинам.

«Это моя профессия и мой заработок. И поскольку я одна воспитываю двух сыновей, и у меня родители уже пенсионеры, я не могу себе этого позволить (оставить музыкальную сферу). То есть, я, может быть, этого и хотела бы, но позволить это себе не могу», - поделилась Зара.

По признанию Зары, если бы она ушла в театр, то хотела бы играть классику. Она рассказала, что в институте ее очень хвалили за ее актерские способности.

«У нас были отрывки из «Анны Карениной» и в то же время мюзиклы («Небесные ласточки»). У нас было столько всего, в том числе музыкальные драматические спектакли. Наверное, оттуда моя любовь к романсам и военным песням», - отметила Зара.

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