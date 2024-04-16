Не позволит «каждой шавке тявкать» на Настю: отец Ивлеевой вступился за дочь

Протокол о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации составили в отношении блогера Насти Ивлеевой. Отец девушки, узнав об этом, жестко прошелся по тем, кто, по его словам, позволяет себе «тявкать» на его дочь.

Вячеслав Ивлеев выразил свое негодование относительно принятого решения в беседе с журналистами Regnum. Мужчина заявил, что его дочь не проводит и не проводила никакой пир во время чумы.

По его словам, Настя просто занимается бизнесом и зарабатывает деньги. Все обвинения дочери в дискредитации ВС РФ и прочих проступках он считает необоснованными.

«Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В её высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю всё это несправедливым», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что почему на Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России. По данным СМИ, причиной могли стать ее посты в социальных сетях.