Угроза общественному порядку: почему отменили концерт Нетребко в Швейцарии

Швейцарские власти отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Люцерне. По их мнению, концерт может спровоцировать «угрозу общественному правопорядку».

1 июня Нетребко должна была выступить в концертном зале KKL Luzern.

«Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко c Украинской мирной конференцией следовало ожидать угрозы общественному порядку», — сообщают местные СМИ.

В разговоре с Tages Anzeiger певица заявила, что отмена концерта была односторонней, несмотря на договорные обязательства с организаторами. По ее словам, конференцию на Украине и ее выступление разделяют две недели. Нетребко добавила, что ни один ее концерт не приводил к срыву правопорядка.

Украинская мирная конференция пройдет 15 и 16 июня на территории горного курорта Бюргенштока вблизи Люцерна.

С начала спецоперации на Украине Анна не высказывалась на политическую тему. После ее выступления стали отменять в Европе и США. В итоге она публично осудила действия российских властей. Из-за этого ей дали возможность вновь выступать за рубежом.

Ранее оперная певица показала роскошную двухуровневую квартиру в Дубае. В небоскребе, где проживает Анна Нетребко, 86 этажей.