Блогер Надин Серовски выходит замуж за Артема Венскеля после обвинений в измене

Блогер-миллионник Надин Серовски выходит замуж за Артема Венскеля после обвинений в измене. Надин рассказала о переменах в жизни в соцсети.

В личном блоге Серовски показала фото помолвочного кольца. Ее избранником стал Артем Венскель, с которым она ранее расставалась из-за измены. Отметим, что еще недавно блогер жаловалась на отсутствие крепких отношений.

«Мне сделали предложение. Я, получается, невеста теперь», — написала Надин.

Примечательно, что мнение публики разделилось: среди подписчиков есть те, кто не верит в искренность чувств пары. Многие обвинили Надин и Артема в пиаре. При этом коллеги поспешили поздравить их с помолвкой. Супруга Владимира Селиванова написала: «Приятный разворот настоящей любви! Сложно подобрать слова, но это круто».

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