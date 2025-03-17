Муж Инстасамки нарушил ПДД на 513 тысяч рублей менее чем за год

Олег Еропкин, выступающий под псевдонимом Moneyken, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Летом прошлого года муж певицы Инстасамки купил себе автомобиль Lamborghini Urus, стоимость которого составляет 30 млн рублей. С момента покупки машины на имя рэпера стали поступать штрафа за нарушение ПДД.

За восемь месяцев владения элитным авто Олег получил 297 штрафов. Их общая сумма составляет 513 тысяч рублей. Впрочем, несмотря на обилие нарушений и квитанций по ним, артист уже все оплатил. Чаще всего, по информации журналистов, Еропкин превышал скоростной режим.

Ранее сообщалось, что с начала года Илья Авербух нарушил ПДД 49 раз. За это тренер по фигурному катанию заплатил 55 тысяч рублей.