Певица Инстасамка призналась, что удалила филлеры и отказалась от мини-юбок

Певица Инстасамка рассказала в блоге о своем преображении. Она призналась, что за последнее время сильно изменилась как внешне, так и внутренне. Так, она поняла, что хочет быть собой, поэтому удалила все филлеры и отказалась носить открытые наряды.

Несколько лет назад рэперша ворвалась в российский шоу-бизнес и сразу получила репутацию скандальной артистки. Инстасамка удивляла провокационным поведением и своим внешним видом — она осветляла брови, увеличивала губы и части тела, а также отдавала предпочтение коротким юбкам и обуви на каблуке. Но сейчас певица поняла, что больше не хочет поддерживать этот образ.

«Первое, что я сделала – убрала все филлеры. Я поняла, что важно смотреть в зеркало и видеть себя настоящую. Смотрю на свои старые фотки – я там другой человек. Не понимаю, зачем мне были нужны эти филлеры. Мне кажется, я была маленькая и запрыгнула на хайповую тему, в которой не разбиралась. Зря это сделала. Ничего хорошего филлеры не дали», - призналась Инстасамка.

Артистка рассказала, что перестала красить волосы и наносить макияж в повседневной жизни. Также она стала больше внимания уделять удобству. Например, сменила каблуки на кроссовки. И это касается и ее сценических образов.

Ранее Инстасамка поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы.