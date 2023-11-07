Блогер и певец XOLIDAYBOY упал в обморок во время выступления в Ставрополе

В Ставрополе популярный среди молодежи блогер Иван Минаев, известный под псевдонимом XOLIDAYBOY, упал в обморок во время своего выступления. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Артисту стало плохо на сцене «Абрикос-арены» прямо во время концерта. Возможно, причиной обморока стала жара в зале. Исполнителя унесли за кулисы и оказали медицинскую помощь.

Напомним, в конце октября в Москве отменили концерт блогера. Выступление артиста должно было состояться в клубе «Заварка», но в день мероприятия представители площадки заявили о его переносе на неопределенное время.

Продюсер XOLIDAYBOY Ульяна Почеко пригрозила судом главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она заверила, что артиста «оклеветали», и что он чист перед законом.

Ранее в Оренбурге за несколько часов до начала отменили концерт Николая Носкова. Артист борется с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта, и его состояние здоровья периодически ухудшается.