В Оренбурге за несколько часов до начала отменили концерт Николая Носкова

В Оренбурге отменили запланированное на 5 ноября выступление певца Николая Носкова. Артист борется с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта, его состояние здоровья периодически ухудшается.

Как пишет портал Orenburg.media, в день мероприятия 67-летний Носков почувствовал себя плохо и принял решение не выходить на сцену.

Пока неизвестно, будет концерт полностью отменен или же организаторы перенесут выступление на другую дату, согласованную с певцом. При этом купившим билеты поклонникам артиста уже сообщили о возможности вернуть деньги после 13 ноября.

22 февраля в «Лужниках» прошел концерт в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии было заявлено выступление Носкова и певца Ivan с песней «На меньшее я не согласен». Однако за час до начала мероприятия имя Носкова вычеркнули из афиши из-за плохого самочувствия певца.

Ранее мы писали, в 2017 году певец перенес операцию по удалению тромба. В 2018 году у Носкова произошел повторный ишемический инсульт. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец пытается продолжать музыкальную карьеру, на многих концертах его вывозят на сцену в коляске.