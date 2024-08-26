Блогер Гусейн Гасанов общался с Павлом Дуровым перед его задержанием. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, бизнесмен перед вылетом из Азербайджана позавтракал с блогером и 24-летней блондинкой Юлией Вавиловой. Они посетили известное заведение, которое принадлежит Эмину Агаларову и расположено на берегу Каспийского моря. Через несколько часов после этого самолет Павла приземлился в Париже, где его ждали французские силовики.

Ранее депутат Штеффен Котре назвал причиной ареста Павла Дурова борьбу с оппозицией. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в расписании парижского суда на понедельник отсутствуют заседания по делу Дурова.