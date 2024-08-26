В суде Парижа ответили на запрос о Павле Дурове

В расписании суда в Париже на понедельник, 26 августа, не значится заседаний по делу основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявили в судебной инстанции, передает ТАСС.

«Фамилии Дурова в перечне дел, указанных в графике сегодня, нет», — рассказали ТАСС в суде.

В настоящий момент отсутствует информация о том, когда и где пройдут слушания. Французские СМИ пишут, что расследованием дела занимаются Управление по борьбе с мошенничеством при таможенной службе и подразделение национальной жандармерии, которое специализируется на киберпреступлениях.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа за отказ мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции. Из-за этого правоохранители могут предъявить ему обвинение сразу в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, педофилии и других. По некоторым данным, миллиардеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее близкие Павла Дурова объяснили, зачем он полетел в Париж.