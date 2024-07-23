Огромные цифры: раскрыты долги Сергея Мавроди после смерти

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди оставил после смерти долги на сумму более чем 1,6 млрд рублей. Напомним, что мужчина ушел из жизни в 2018 году. Подробности сообщает РИА Новости.

СМИ привели данные базы судебных приставов и другие документы, в которых говорится о том, что Хамовнический суд выдал в отношении Мавроди более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 млрд рублей. Это взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также долг за госпошлины.

После смерти бизнесмена в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов было более двух тысяч записей в отношении него.

Напомним, что на момент смерти мужчине было 62 года. Он стал известен после того, как создал кооператив «МММ», в который входили десятки коммерческих структур. Акционерное общество «МММ» стало крупнейшей российской финансовой пирамидой в истории. В 2003 году Сергея подозревали в мошенничестве и задержали. В итоге он получил приговор – четыре с половиной года заключения. Ущерб оценили в более чем 110 млн рублей.

Когда он вышел на свободу в 2007 году, то создал новую пирамиду «МММ-2011», а затем «МММ-2012», которые быстро обанкротились.

Ранее мы писали о том, что жена Олега Газманова Марина вышла в свет с сыном от Вячеслава Мавроди, брата Сергея, в Москве.