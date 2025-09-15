Блогер Дима Масленников выплатил ФНС долг в 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.

В начале сентября журналисты писали о задолженности блогера Димы Масленникова. Он должен был Федеральной налоговой службе 2 миллиона 83 тысячи рублей. Отмечалось, что блогер не выплатил обязательные взносы по статусу индивидуального предпринимателя.

Как выяснили журналисты, Масленников оперативно погасил задолженность — он больше не числится в списке неплательщиков.

Напомним, Дмитрий Масленников прославился роликами на YouTube. Сейчас на его канал подписаны более 19 миллионов человек.

