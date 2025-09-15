Налоговая ликвидирует бизнес-студию Бари Алибасова-младшего. Об этом стало известно «Страстям».

Еще в 2016 году Бари Алибасов-младший открыл ООО «БИЗНЕС-СТУДИЯ БАРИ АЛИБАСОВА». Сын продюсера рассказывал, что помогал предпринимателям строить бизнес-процессы.

Согласно открытым источникам, последнюю прибыль компания приносила еще в 2021 году. На май 2025 года компания задолжала по налогам 3600 рублей.

Налоговая еще в 2024 году совершала попытку исключить компанию из ЕГРЮЛ, однако тогда процесс удалось остановить. Сейчас ФНС вновь запустила процесс ликвидации компании Бари Алибасова-младшего. Причиной этого стало наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

