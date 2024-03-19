Актер Константин Хабенский не мечтал стать художественным руководителем МХТ Чехова. Об этом он рассказал Александру Цыпкину во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».

По словам артиста, он не мог представить, что возглавит театр. Хабенский признался, что у него не было опыта работы на высокой должности. Несмотря на это, он стал худруком МХТ Чехова. Свое назначение он назвал исключением из правил.

«Когда мне задавали вопросы: «Интересно ли вам возглавить какой-либо московский театр?», я говорил, что да, можно попробовать», — цитирует Пятый канал высказывание Хабенского.

Как выяснилось, у артиста был на раздумья всего один день. По словам знаменитости, сейчас он вряд ли бы решился возглавить театр.