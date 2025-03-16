Блогер Дава раскрыл в свой день рождения, что тайно женился на Мари Краймбрери.

В честь 32-летия Давид Манукян опубликовал в социальных сетях свадебные снимки, на которых он запечатлен вместе с певицей во время росписи в ЗАГСе. На видео блогер сначала целует свою беременную избранницу, а затем они показывают на камеру свои обручальные кольца.

Дава не стал скрывать, что давно мечтал о статусе мужа, чтобы создать семью с любимой женщиной. Также блогер подчеркнул, что считает себя самым счастливым человеком, ведь скоро он станет любящим отцом.

«Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются. В свои 32 — я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 — я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад», — разоткровенничался Давид в личном блоге.

Мари Краймбрери также поделилась свадебным контентом. Она поделилась снимком, где она вместе с Давой удивленно смотрят на свои кольца. Также артистка поздравила возлюбленного и впервые называла его супругом публично: «С днем рождения, муж».

Ранее мы писали о том, что Павел Воля дал совет Даве и беременной Краймбрери и нарвался на критику.

Также сообщалось, что певица Мари Краймбрери умилила новым фото с округлившимся животом и с Давой.