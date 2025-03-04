«Ляйсан прибьет»: Павел Воля дал совет Даве и беременной Краймбрери и нарвался на критику

Телеведущий Павел Воля дал совет артисту Даве, который ожидает первенца. Он порекомендовал ему реже приходить домой к беременной певице Мари Краймбрери. Однако в Сети юмор не оценили.

За кулисами своего шоу Павел увиделся с Давой и снял с ним небольшое видео. В нем комик посоветовал будущему отцу реже видеться с невестой, которая сейчас находится в положении. Эту рекомендацию Воля дал из личного опыта, так как сам воспитывает двоих детей от Ляйсан Утяшевой.

«Пока есть возможность, появляйся дома как можно меньше», - сказал Павел Даве.

В Сети пользователи раскритиковали телеведущего за такой юмор. Некоторые подметили, что совет Воли не понравился бы даже его жене.

«Ляйсан прибьет Пашу за такие советы», - считают поклонники артиста.

Напомним, что в 2025 году Дава и Мари перестали скрывать свои отношения и сразу же объявили о помолвке и беременности певицы. По слухам, они уже даже успели пожениться, но эту информацию пока не подтверждают.

Ранее Мари Краймбрери улетела с Давой в Сочи.