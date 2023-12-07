SHOT: 57-летняя певица Лада Дэнс задолжала налоговой почти миллион рублей

57-летняя певица Лада Дэнс задолжала налоговой почти миллион рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, долг артистки висит уже 3 недели. На данный момент он составляет 968 тысяч рублей. Отмечается, что Ладе могут заблокировать банковский счет или не выпустить за границу, если долг не будет погашен.

К слову, ни артистка, ни ее представители никак не комментировали сообщение СМИ.

Напомним, что летом 2023 года Лада попала в ДТП, в результате которого она перенесла операцию на лице. Певица проходила реабилитацию в течение 3 месяцев.

Ранее мы писали о том, что 57-летняя певица Лада Дэнс продолжает делать капельницы спустя 3 месяца после ДТП. Подробности смотрите в этой статье.