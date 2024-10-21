41-летняя певица Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой. Об этом сообщает StarHit.

16 октября артистка подала на развод с баскетболистом. По информации источника, экс-возлюбленные расстаются без имущественных и финансовых споров. У пары будет месяц на примирение, после чего брак будет расторгнут.

Отметим, что Анна и Янис по-разному переживают расставание. Если певица сменила имидж и позитивно смотрит на новую жизнь, то спортсмен страдает и желает спасти отношения. В личном блоге он показал, что принимает успокоительные и регулярно смотрит клипы Анны.

Ранее 41-летняя Анна Седокова высказалась о личной жизни и не оставила шансов Тимме. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бывший муж Ксении Бородиной угодил в скандал после слов об отцовстве.