Блогер Анастасия Ивлеева решила сменить профессию

Популярная блогерша Анастасия Ивлеева после съемок в сериале решила сменить профессию и освоить режиссуру и сценарное мастерство. Она призналась, что планирует попробовать свои силы в новом качестве уже в ближайшее время.

При этом Ивлеева не уточнила, планирует она сначала получить режиссерское образование или же готова сразу приступить к съемкам кино, надеясь на врожденный талант и харизму.

Несмотря на отсутствие актерского образования девушка в 2019 году дебютировала в качестве актрисы в фильме «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». В 2023 году режиссер Александр Молочников пригласил ее сняться в главной роли в сериале «Монастырь». После съемок Ивлеева призналась, что так «прониклась своим персонажем», что постаралась сделать особенным каждый кадр, пишет Газета.Ru.

Мы также писали, что Анастасия Ивлеева купила новую квартиру в Санкт-Петербурге. О стоимости недвижимости не сообщается. Блогер после командировки уехала в Северную столицу, чтобы «восполнить силы».

Ранее 32-летнюю Ивлееву заподозрили в романе с темноволосым 21-летним манекенщиком Борисом Махмуровым. Он – студент финансово-экономического факультета и несколько лет занимается модельным бизнесом. Кроме того, парень увлечен футболом и болеет за клуб «Спартак».