Анастасия Ивлеева сообщила, что купила новые книги и квартиру в Санкт-Петербурге

Телеведущая Анастасия Ивлеева купила новую квартиру в Санкт-Петербурге. О стоимости недвижимости не сообщается.

О покупке Ивлеевой написал сайт 78.ru.

Блогер после командировки уехала в Северную столицу, чтобы «восполнить силы». Несколько дней, призналась Ивлеева, она не пользовалась телефоном.

«Короче, перезагружалась, купила новые книги и квартиру», - поделилась новостью знаменитость.

После всех дел и небольшого отдыха она вернулась в Москву, где планирует «беспробудно» работать до Нового года.

Поклонники обратили внимание на то, что для Ивлеевой купить квартиру, «как за хлебушком сходить».

Ранее появилась информация, что она встречается с 21-летним манекенщиком. Он является студентом, увлечен футболом.

Блогер была замужем за рэпером Элджеем. Пара развелась в 2021 году.