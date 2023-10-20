Анастасия Ивлеева сообщила, что купила новые книги и квартиру в Санкт-Петербурге
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Телеведущая Анастасия Ивлеева купила новую квартиру в Санкт-Петербурге. О стоимости недвижимости не сообщается.
О покупке Ивлеевой написал сайт 78.ru.
Блогер после командировки уехала в Северную столицу, чтобы «восполнить силы». Несколько дней, призналась Ивлеева, она не пользовалась телефоном.
«Короче, перезагружалась, купила новые книги и квартиру», - поделилась новостью знаменитость.
После всех дел и небольшого отдыха она вернулась в Москву, где планирует «беспробудно» работать до Нового года.
Поклонники обратили внимание на то, что для Ивлеевой купить квартиру, «как за хлебушком сходить».
Ранее появилась информация, что она встречается с 21-летним манекенщиком. Он является студентом, увлечен футболом.
Блогер была замужем за рэпером Элджеем. Пара развелась в 2021 году.