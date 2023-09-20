НАШ ШОУБИЗ
18:48, 20 сентября 2023
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Работает моделью: как выглядит новый возлюбленный Насти Ивлеевой, которому 21 год

Dark Voice: блогерша Настя Ивлеева встречается с 21-летним манекенщиком.

Работает моделью: как выглядит новый возлюбленный Насти Ивлеевой, которому 21 год

© Lomohov Anatoly/ East News

Популярную блогершу Анастасию Ивлееву подозревают в романе с темноволосым манекенщиком, который младше знаменитости. Информация о новых отношениях блондинки с 21-летним парнем появилась в Telegram-канале Dark Voice.

По данным источника, блондинка встречается с Борисом Махмуровым, который родился в 2002 году. Он – студент финансово-экономического факультета и несколько лет занимается модельным бизнесом. Кроме того, парень увлечен футболом и болеет за клуб «Спартак».

Журналисты поняли, что Борис может быть возлюбленным Анастасии по фотографиям в соцсетях. Парень публикует снимки в желтой толстовке, в которой потом появлялась Ивлеева. Также у них замечена одна мягкая игрушка красного цвета – динозаврик. Скорее всего, брюнет подарил игрушку блогерше. Они подписаны друг на друга, а фото Махмурова звезда даже публиковала у себя, именно в тот день, когда появилась игрушка.

Работает моделью: как выглядит новый возлюбленный Насти Ивлеевой, которому 21 год

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как уточняет источник, парень отказался давать комментарий на тему романа со знаменитостью. Напомним, что Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем, но они развелись в 2021 году. После этого она старается не рассказывать о личной жизни.

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