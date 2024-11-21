Блогер Алана Мамаева заявила, что ошибалась насчет бывшего мужа-футболиста. Знаменитость прокомментировала скандальное расставание с экс-возлюбленным в соцсети.

После развода Алана и Павел продолжают судиться по поводу раздела имущества. Экс-супруги не могут поделить квартиру, купленную в браке, где на данный момент проживает футболист с новой семьей. По словам блогерши, она разочаровалась в Мамаеве, до последнего веря в его порядочность. Алана намекнула, что футболист не помогает ей после развода.

«Как же я ошибалась, и даже после развода верила в порядочность человека, но нет!» — высказалась знаменитость.

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