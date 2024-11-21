Не рожала? Представители Марины Федункив отреагировали на новость о появлении у нее первенца

Представители актрисы Марины Федункив отреагировали на новость о пополнении в семье звезды. Продюсера и помощника знаменитости сообщения крайне удивили. Но ни подтверждения, ни опровержения журналисты не добились.

О том, что Федункив впервые стала мамой, стало известно 21 ноября. Информацию опубликовали в СМИ со ссылкой на источники. Сама же актриса комментариев не давала. Портал aif.ru связался с командой артистки, чтобы узнать подробности, но ее представители оказались не готовы к вопросу о ребенке.

«Откуда вы это берете?» - обратился помощник Марины к журналистам.

Продюсер артистки Алексей Новицкий также отметил, что ничего не знает о появлении первенца Федункив на свет.

К слову, по данным СМИ, актриса долго не задержалась в декрете. Спустя месяц после родов она вернулась к работе. Она приступила к съемкам в комедийном фильме «Равиоли Оли».

Ранее Марина Федункив рассказала, как познакомилась с мужем-итальянцем.