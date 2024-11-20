Блогер Айза призналась, что находящийся в рехабе Гуф хочет увидеть ее и детей. Знаменитость дала новый комментарий о рэпере в соцсети.

По словам Айзы, экс-супруг, находящийся на лечении, просит о встрече с ней. Рэпер передал послание блогерше через врачей.

«Мы с Лешей не виделись. Но он сегодня передал врачам, что хочет видеть нас», — высказалась знаменитость.

Блогерша оставила без ответа, планирует ли она встречу с музыкантом или нет.

Отметим, что Айза недавно вернулась с Бали. В России она находится без детей.

Ранее сообщалось, что находящийся в рехабе рэпер Гуф хочет дать концерт с электронным браслетом. Артист просит врачей покинуть заведение на один вечер. Подробности читайте в этой новости.

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