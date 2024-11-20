Любовь Успенская добавила дочь в райдер и подняла цены на выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица Любовь Успенская изменила свой райдер после того, как ее дочь улетела без ведома матери в Израиль. Теперь знаменитость будет брать Татьяну Плаксину на все свои выступления.

Из-за этого решения организаторам концертов Успенской придется заплатить еще больше — среди новых требований дополнительный билет в бизнес-класс и ultra all-inclusive отели для певицы и ее дочери.

Журналисты выяснили, что повысился и гонорар, который знаменитость запрашивает за выступление — до 4 млн рублей. При этом организаторы должны оплатить госпошлины за перевозку любимой собаки Успенской, а также расходы по уходу за ней на время трансфера.

Также певица требует наличия в гримерке виски Macallan 12 лет, вина Совиньон блан и фруктовой тарелки.

Ранее мы писали о том, что Успенская усадила вернувшуюся домой дочь за пианино.