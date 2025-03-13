«Близко к отставке?»: Дмитрий Нагиев с юмором отреагировал на присвоение нового статуса

Актер Дмитрий Нагиев с юмором оценил статус главного «сигма-боя» страны. Об этом сообщает RTVI.

По итогам опроса, Нагиева признали главным «сигма-боем» России. На втором месте оказался Егор Крид. В топ также попали Данила Козловский и рэпер Баста.

Дмитрий признался, что находится в замешательстве от нового статуса из-за незнания его смысла. Нагиеву привычнее звание самого привлекательного мужчины, который он получил много лет назад. Несмотря на это, актер поблагодарил россиян за высокую оценку.

«Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке? Но в любом случае, наверное, не так это плохо. Все равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — с иронией высказался он.

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