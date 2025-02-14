Дмитрий Нагиев заявил, что у него был роман с Клаудией Шиффер

Российский телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев показал старую фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с немецкой супермоделью Клаудией Шиффер. Снимком он поделился в социальных сетях.

Это изображение уже давно гуляет по Сети, вызывая восторги поклонников, и теперь внимание на него обратил и один из его фигурантов. Прокомментировал Нагиев публикацию необычно.