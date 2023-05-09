Близкий друг Пугачевой набросился на Филиппа Киркорова и назвал его «говнюком»

Певица Алла Пугачева находится в центре внимания не только поклонников, но и тех, кому было не так интересно ее творчество. Она переехала с детьми и мужем в Израиль, делает неоднозначные заявления, но бывает в России по своим личным делам. Позиция Примадонны вполне ясна, ее поддерживают многие знакомые и коллеги. Бывший муж артистки Филипп Киркоров в интервью тоже клянется ей в любви, но не спешит вставать на ее сторону. На днях друг звезды Джордж Ровалс возмутился поведению поп-короля.

Некоторые поклонники тоже заметили, что Киркоров открыто выражает позицию, которая в своей сути противоположна точке зрения его бывшей жены. Хороший приятель певицы указал на это и назвал артиста «двуличным болтуном и говнюком». Ровалс также убежден в том, что скоро Алла Борисовна вернется в Россию, но таких людей рядом с ней быть не должно.

«Вот этот Киркоров кричит везде: «Алла лучшая». А что ты ее не поддерживаешь тогда? Придет время, мы все соберемся. И вот эти говнюки не будут в команде Пугачевой», – заявил друг Примадонны в беседе с Blitz.center.

Ранее мы писали о том, как Алла Пугачева прилетела в Россию, чтобы проводить в последний путь близкого друга и модельера Валентина Юдашкина. На сегодняшний день она продолжает оставаться в России и возвращаться в Израиль не торопится. Шоумен Стас Барецкий рассказал, почему певица Алла Пугачева остановилась в замке в деревне Грязь. По его словам, Примадонна попросила его разрешить там переночевать.

Напомним, как Барецкий утверждал, что приобрел дом за 450 млн рублей. Он планировал сделать из особняка крематорий и морг, а также открыть в нем музей похоронного дела.