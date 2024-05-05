«Благословил на режиссуру»: кто вдохновил Юрия Соломина на съемки собственных фильмов

На съемки собственных фильмов Юрия Соломина вдохновил японский режиссер Акира Куросава. Об этом внучка бывшего художественного руководителя Малого театра рассказала журналу «Театрал».

По словам Александры Соломиной, ее дедушка с большой теплотой относился к японскому коллеге. Он очень любил рассказывать ей про Акиру Куросаву.

«Говорил, что на режиссуру в кино – он впоследствии сам снял два фильма – его благословил Куросава. Они были очень дружны и близки по духу», – отмечает женщина.

Однажды Юрий Соломин даже снялся в рекламе виски и отдал весь свой гонорар Акире Куросаве, у которого тогда были некоторые трудности с финансами и самореализацией.

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