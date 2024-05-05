Беременная Анна Хилькевич рассказала о своей болезни. Подробностями о самочувствии актриса поделилась в Telegram-канале.

Хилькевич опубликовала в соцсетях видео из больницы, чем встревожила подписчиков. Актриса объяснила, что приехала в медучреждение к отцу, которого положили туда несколько месяцев назад.

Анна решила навестить родителя в Пасху, однако заходить в палату к папе отказалась из-за своей болезни.

«Папа у меня в больнице же. С января. Но я заболела, поэтому я сейчас к папе не иду. А мама моя там. Жду маму», – прокомментировала звезда сериала «Универ».

В конце актриса поздравила всех фанатов со светлым праздником Пасхи.

О беременности Анны Хилькевич стало известно еще в апреле. Артистка замужем за Артуром Волковым. У пары уже есть двое дочерей, Арианна и Мария, и совсем скоро в их семье появится третий малыш.

Ранее мы писали, что у Ханны была возможность петь в составе группы «Фабрика». Однако в 2010 году она не прошла кастинг на место одной из участниц коллектива и решила заняться сольным проектом.