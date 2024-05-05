«Не стоит переживать»: Виктория Боня напугала подписчиков кадрами из больницы

Телеведущая и модель Виктория Боня серьезно напугала подписчиков. В своем Telegram-канале блогер поделилась кадрами из больницы, но впоследствии заверила, что за нее не стоит переживать.

«А я всегда найду себе приключения», — подписала снимок из больницы Виктория Боня.

На опубликованных фото телеведущая лежала под капельницей, что заставило ее поклонников забеспокоиться. Однако позднее Виктория Боня снова вышла на связь и заявила, что с ней все в порядке и не нужно переживать.

«Знаю, что напугала вас вчера. Но не стоит переживать. Сегодня пятый день, как я прохожу курс дуодунального зондирования», — сообщила знаменитость.

Дуоденальное зондирование — это лечебно-диагностическая процедура, которая проводится при подозрении на наличие заболеваний в печени, желчном пузыре, во внутрипеченочном и находящемся за пределами печени желчных протоках.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня предложила свои услуги на Каннском кинофестивале, который открывается 14 мая на Лазурном берегу во Франции. Телеведущая предложила своим подписчикам воспользоваться уникальной возможностью и побывать на знаменитом французском кинофоруме, но с одним условием: желающие должны заплатить ей до 6 млн рублей.