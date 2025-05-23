«Благодарю за все»: Вера Брежнева эмоционально обратилась к Меладзе после развода

Вера Брежнева сообщила, что благодарна Константину Меладзе после роспуска группы «ВИА Гра». Певица отреагировала на пост музыканта в соцсети.

Коллектив существовал с начала нулевых, однако в мае 2025 года Меладзе объявил о закрытии проекта. Музыкант и продюсер намекнул, что не жалеет о принятом решении, но выразил надежду на то, что творчество группы еще долгое время будет востребовано.

Вера Брежнева, которая была солисткой коллектива, эмоционально отреагировала на заявление Меладзе. «Благодарю за все», — написала знаменитость.

Напомним, Меладзе и Брежнева были женаты долгое время. Однако в 2023 году певица объявила о разводе с Константином, не назвав причин. Вера тяжело переживала расставание. Спустя два года она заявила о готовности к новым отношениям.

Ранее Вера Брежнева призналась, что ищет узбекского принца после развода с Меладзе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Иван Телегин в последний раз видел дочь от Пелагеи 2 года назад.