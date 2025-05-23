«Одного ребенка люблю, второго нет?»: когда в последний раз Телегин видел дочь от Пелагеи

Адвокат Пелагеи рассказал, что Иван Телегин в последний раз видел дочь 2 года назад. Слова Филиппа Рябченко передает Woman.ru.

По словам адвоката, ему непонятно, почему спортсмен запрещает дочке выезд из страны. Якобы Телегин не претендует на общение с Таисией: в последний раз он видел ребенка 2 года назад и совсем не участвует в воспитании.

«Никакого общения с ребенком нет. Он может написать СМС маме: «Поздравь ее с днем рождения». Отец отстранился от воспитания дочери, он не вовлечен в ее жизнь», — высказался адвокат.

Пока Пелагея не намерена ограничивать в правах бывшего мужа по отношению к дочке. Однако, если суд будет проигран, то артистка готова пойти на данные меры. При этом адвокат подчеркивает, что певица не настраивает дочь против отца.

Филипп вспомнил, что у Ивана есть еще один ребенок, однако с ним у него другие отношения.

«У него же есть еще один ребенок — сын от прошлых отношений. Но ему он не ограничивает выезд и не чинит препятствий. Странно получается: одного ребенка люблю, второго нет?» — возмутился представитель певицы.

Напомним, Пелагея добилась разрешения на вывоз дочки за границу. Однако ей предстоит встретиться с Телегиным, подавшим апелляцию на решение суда.

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