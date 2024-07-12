«Благодаря вам я целый проект придумала»: юмористка Надежда Сысоева назвала себя жертвой «проплаченного буллинга»

Юмористка Надежда Сысоева считает себя жертвой спланированной травли после ее участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Куда делись все эти хейтеры многомиллионые? Закончился проплаченный буллинг, или как дела обстоят?» - задалась вопросом артистка в своем Telegram-канале.

Более того, Сысоева заявила, что участие в шоу и негативная реакция в Сети на ее поведение в кадре вдохновило артистку на создание некого проекта. Сысоева заверила, что не испытывает негативных эмоций и поблагодарила всех за внимание к ее персоне. Она также добавила, что в своих соцсетях она никого не «банит»: «У меня есть для этого администратор».

Напомним, на шоу «Выжить в Дубае» у Сысоевой возникли конфликты с телеведущей Викторией Боней и певицей Анной Седоковой. В частности, Сысоева обвинила Седокову в том, что она флиртовала с ее возлюбленным Сашей Стоуном. После шоу Сысоева и Стоун расстались.

По словам самой Сысоевой, все показанное в шоу было тщательно смонтировано так, чтобы выставить ее не в лучшем свете, и благодаря этому она выглядела, как «истеричка». Стоит отметить, что у Сысоевой недавно умерла мама, и она переживала сильный стресс.

Как мы сообщали ранее, Надежда Сысоева стала жертвой мошенников. Она призналась, что передала свои личные данные неизвестному, который представился работником сотовой службы.