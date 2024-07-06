«Это очень тяжело и больно»: Надежда Сысоева впервые высказалась о расставании с Сашей Стоуном

Юмористка Надежда Сысоева впервые подтвердила расставание с блогером Сашей Стойном после скандального поведения на шоу «Выжить в Дубае». Кроме того, 39-летняя артистка пожаловалась на хейт и обвинила телеведущую Викторию Боню в хайпе на ее семейном горе.

«Это очень тяжело и больно. Наверняка у вас тоже так было, когда вся самая жесть происходит в один момент. Я похоронила самого близкого и родного человека, рассталась с парнем и сейчас переживаю этот невероятный до этого момента буллинг по поводу своего возраста, своих отношений, внешнего вида и своей позиции», - призналась Надежда в своем блоге.

Она подчеркнула, что старается «держать лицо» и не ввязываться ни в какие перепалки. При этом Сысоева обрушилась с обвинениями в адрес Виктории Бони, которая якобы спекулируют на смерти ее мамы, привлекая тем самым зрителей на свою страницу для продажи очередного курса.

«Разве этого человечно? По-моему, это дно», — сказала Надежда.

3 июля в Сети появились слухи о расставании Стоуна и Сысоевой. Сообщалось, что Саша пришел на открытие ресторана в Москве с новой девушкой, личность которой он не стал раскрывать. Позже выяснилось, что спутница блогера – невеста его друга, который также был на мероприятии.

Ранее разрыв артистов подтвердила и певица Анна Седокова. Она отметила, что блогер бросил Надежду после падения рейтингов.