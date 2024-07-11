40-летняя юмористка Надежда Сысоева заявила, что отдала мошенникам свои данные. Знаменитость рассказала о неприятной ситуации в Telegram-канале.

Надежда вышла на связь с подписчиками и сообщила, что стала жертвой мошенников. Ей позвонил «работник сотовой службы» с просьбой продлить контракт. Во время разговора злоумышленник запросил пароль от ее аккаунта на Госуслугах. Знаменитость предоставила все данные.

«И тут я слышу, как он зовет какую-то бабу, которая говорит, что у него там проблема. Потом она сказала: «Ой, лохушка, ближайший час она точно не догадается и не доберется до МФЦ», — рассказала Надежда.

Узнав об обмане, Сысоева отправилась в МФЦ, чтобы заменить пароли и заблокировать счета. Также она записала разговор с мошенником. Надежда хочет наказать его по закону. Знаменитость обратилась к поклонникам и призвала их не вестись на уловки аферистов.

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