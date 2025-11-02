«Благодаря общим усилиям»: как Дарья Мороз проводит время с дочерью от Константина Богомолова

Дарья Мороз рассказала о взрослении дочери и о том, как она проводит вместе с ней время.

Актриса стала участницей проекта «Книга в городе», который объединяет тех, кто любит литературу. Под открытым небом проходили мастер-классы, чтения и встречи с авторами. Дарья выступила с вдохновляющей речью, напомнив, как важно уметь останавливаться и вникать в суть.

«Литература как раз этому и учит — думать глубоко, чувствовать, принимать серьезные решения. Книга делает нас осознаннее, внимательнее к людям. Поэтому так важно, что у молодежи появляется шанс услышать классику в живом исполнении», — сказала Мороз.

Несмотря на то, что многие считают чтение “немодным”, актриса уверена: интерес к книгам возвращается — и пример она видит прямо дома. Оказалось, что они вместе с наследницей любят проводить время за чтением книг, чему мама сама очень удивилась.

«Ей недавно исполнилось 15 лет. Вдруг она стала читать запоем, не выпускает книгу из рук. И я вижу, что ее ровесники тоже читают... И знаете, я думаю, что благодаря нашим общим усилиям у подростков появляется интерес к чтению», — поделилась актриса.

Напомним, что Анна родилась в браке Дарьи Мороз и режиссёра Константина Богомолова. Пара прожила вместе восемь лет, но после развода им удалось сохранить дружеские отношения. Сейчас Богомолов женат на Ксении Собчак, и, по словам актрисы, их семьи прекрасно ладят. Анна часто бывает у папы и тепло общается с телеведущей.

Сегодня дочь звёзд учится в немецкой школе имени Ф. П. Гааза и уже делает первые шаги в актёрской профессии. В 2021 году она даже разместила резюме в агентстве.

