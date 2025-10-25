НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 октября 2025, 11:31
«Заслужили»: психолог Вероника Степанова предложила Собчак и Богомолову сменить профессию

Психолог Вероника Степанова предложила Ксении Собчак возглавить Первый канал.
Психолог Вероника Степанова с сарказмом предположила, что журналистка Ксения Собчак и ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов могли бы вырасти по карьерной лестнице. В своем Telegram-канале она даже предложила варианты, которые могли бы идеально подойти звездному семейству.

По мнению Степановой, Богомолов мог бы стать министром культуры России, а Ксения Собчак — директором Первого канала.

«Заслужили!» - написала психолог.

При этом она не пояснила, почему именно Собчак и Богомолов могли бы претендовать на указанные должности.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак начала оформлять вид на жительство в Испании для себя и сына Платона, рожденного в браке с актером Максимом Виторганом.

