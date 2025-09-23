«Идет по стопам отца»: почему Дарья Мороз решила отказаться от карьеры актрисы ради режиссуры

В 2024 году Дарья Мороз объявила, что хочет завершить актерскую карьеру ради работы режиссером. Она делилась, что эта специальность ей оказалась гораздо ближе, поэтому она собирается развиваться в этом направлении. По мнению кинокритика Александра Голубчикова, Дарья могла принять такое решение, так как застряла в одном амплуа. К тому же, в свое время ее отец Юрий Мороз тоже выбрал место именно за камерой, а не перед ней. Подробности узнал сайт «Страсти».

Кинокритик отметил, что у Дарьи уже состоялся хороший режиссерский дебют — сериал «Секс. До и после». Александр подчеркнул, что это неплохая «проба пера» Мороз, но он не уверен, что актрисе стоит совсем уходить из профессии ради съемок новых проектов.

«Я бы совмещал. Это никому не мешает. У нас немало случаев и примеров, когда актеры снимаются в кино и снимают сами. Если говорить про Юрия Мороза, то он же тоже был в первую очередь актером, и у него успешно сложилась актерская карьера, а потом уже он себя реализовал как режиссер. Поэтому Дарья в каком-то смысле сейчас идет по стопам отца. Другой вопрос, что на текущий момент у нее уже достаточно сформировавшаяся актерская карьера и отказываться от нее, бросаться в совершенно другой для себя мир… не знаю, не могу сказать, что это оправдано», — заявил кинокритик.

Александр Голубчиков предположил, что в кресле режиссера Дарья хочет открывать новые грани своего таланта, ведь сейчас ее все привыкли видеть в одном образе роковой женщины. Кинокритик считает, что это амплуа — не предел Мороз, просто у нее пока не получается раскрыться с других сторон.

«В каком-то смысле она актриса одного амплуа. Если подумать, то она как бы начинала с женщины вамп, и этот образ у нее из фильма в фильм прослеживается. Может быть, она ощущает, что ее не видят в другом качестве в кино. Она, скорее всего, более широкого диапазона актриса, но нет возможности этого увидеть. Возможно, как раз благодаря тому, что Дарья сейчас себя будет реализовывать в режиссуре, она сможет придумать какие-то другие воплощения, и все скажут: „Как же так? Мы вот Дарью не видели, а она, оказывается, вот такая“», — поделился Голубчиков.

