«Благодарна за любовь»: бывшая жена Моргенштерна* подтвердила расставание со Славой Бустером

Бывшая жена Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) подтвердила и прокомментировала расставание со Славой Бустером.

Накануне блогер публично заявил о расставании с Диларой Зинатуллиной: он поблагодарил девушку за все время их отношений и за счастливые моменты, которые навсегда останутся у него в памяти.

После этого сама Дилара вышла на связь и сделала признание, что наступление 2025 года встретила в статусе свободной девушки. Она не стала скрывать, что действительно рассталась с Бустером. Однако причину расставания блогерша раскрывать не стала.

Девушка так же, как и Слава, публично выразила благодарность отношениям и опыту, который она получила.

«Ребята, это правда, мы со Славой расстались. И как вы можете понять по его высказываниям, расстались дружно. Я ценю эти годы, тепло и поддержку, которую мы друг другу давали. Это были чудесные отношения и я благодарна за любовь, которая навсегда останется с нами», — отметила Зинатуллина в личном блоге.

Дилара также подвела и итоги ушедшего 2024 года, заявив, что он стал плодотворным из-за большого количества работы. Блогерша также подчеркнула, что отметили уже три года собственному салону красоты и что у нее было рекордное количество проектов и личных шоу, которые набрали миллионы просмотров. Кроме того, девушка рассказала и о сделанной покупке квартиры.

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*признан иноагентом на территории РФ