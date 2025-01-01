Актер Максим Виторган встретил новую любовь после расставания с Нино Нинидзе

Пара отметила праздник в ресторане. Новая избранница Виторгана выглядела очень элегантно: она надела черное платье в пол с открытой спиной. Волосы Анна собрала в пучок, а губы накрасила красной помадой. 52-летний актер был в классическом костюме. Влюбленные мило смотрели друг на друга.

«Не устану благодарить 2024 год за всё, что в нем произошло», — написала возлюбленная сына Эммануила Виторгана в социальных сетях.

Первой супругой Максима была актриса ТЮЗА Виктория Верберг. В браке появилось двое детей — Полина и Даниил. Второй раз актер женился на маркетологе Наталье, но и этот союз распался. Третьей женой Виторгана стала Ксения Собчак, родившая ему сына Платона. В 2019 году звезды объявили о расставании.

Недавно Максим Виторган напугал поклонников резко постаревшим видом. Мужчина позировал с седой головой, морщинами, пигментными пятнами и усами.