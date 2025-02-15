«Девочки меня поймут»: объявившая о помолвке Ксения Бородина заподозрила Николая Сердюкова в измене

Ксения Бородина призналась, что заподозрила своего жениха Николая Сердюкова в измене. В эфире нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ телеведущая рассказала, как заподозрила неладное, находясь в квартире возлюбленного.

Как оказалось, во время ночевки в квартире Николая Сердюкова экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» обратила внимание на то, что в ванной кто-то израсходовал целую пачку ватных дисков, которых еще недавно было много. Это вызвало у нее вопросы.

«Вот девочки меня сейчас поймут. Мы ночуем у Николая дома. <…> Я помню, что в последний раз, как мне казалось, ватные диски заканчивались, но не так, чтобы прям закончиться. Я захожу в ванную и понимаю, что осталось всего лишь два ватных диска. Я начинаю вспоминать (мы давно не ночевали у Коли). Я думала: кто бы мог воспользоваться этими дисками?» — поделилась Ксения Бородина.

В ходе разговора с женихом телеведущей не удалось получить ответ на свой вопрос. Более того, Николай Сердюков пошутил: «Может, ты еще отметки ставишь на мицеллярной воде?»

Напомним, летом 2024 года Ксения Бородина рассекретила роман с Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. Бывшая ведущая «Дома-2» и блогер не скрывали, что думали об официальной регистрации отношений, а в декабре 2024 года экс-участник реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» сделал знаменитости предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина спровоцировала жениха на ревность. Телеведущая пригрозила Николаю Сердюкову, что «возьмет себе турка».