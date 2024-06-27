Перестала прятать сына: Алсу снялась с детьми в честь 41-летия и рассказала о новой жизни

Певица Алсу снялась вместе с детьми в честь своего дня рождения и написала пост в соцсетях с рассуждениями о своей жизни. 27 июня артистке исполнился 41 год. В этот особенный день она впервые показала сына Рафаэля, но позволила рассмотреть лишь половину его лица.

Исполнительница назвала наследников самыми дорогими людьми в ее жизни. На снимке певица позировала в джинсах и белой рубашке. В таких же нарядах были ее дети – дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль, лицо которого она тщательно скрывала от публики. Но в этот раз сделала исключение – наследник был на руках у мамы и целовал ее в щеку.

«Рядом со мной моя семья — Сафина, Микелла и Рафаэльчик. Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею — каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать», – написала Алсу.

Поклонники поздравили певицу с днем рождения и отметили, что она является прекрасной матерью. Многие до сих пор обсуждают развод артистки с бизнесменом Яном Абрамовым. Звезда сама долгое время хранила молчание, но недавно не выдержала и прокомментировала слова блогерши Анастасии Решетовой, которую называют разлучницей.