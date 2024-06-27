«Лучше бы это был пиар-ход»: раскрыты подробности развода Абрамова и Алсу

Ксения Собчак сообщила, что Алсу получит от Яна Абрамова после развода 2,5 млрд. Журналистка рассказала о подробностях расставания звездной пары в Telegram-канале.

В распоряжение Собчак попало предложение о мирном урегулировании бракоразводного процесса Абрамова и Алсу. Согласно документу, Ян делает все, чтобы избежать судов с экс-возлюбленной. Бизнесмен обязуется не только обеспечивать певице и детям комфортную жизнь, но и выплатить ей 2,5 млрд.

«Вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности сохранения нашей семьи, общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу Абрамовой, составляет ориентировочно 2,5 миллиарда рублей», — сказано в опубликованном документе.

Также Абрамов предлагает певице направить все усилия «на сохранение семьи».

Собчак назвала поступок Яна достойным. При этом она выразила надежду на примирение пары.

«Алсу подала на развод, а теперь занимается продвижением новой песни про расставание. Лучше бы это был пиар-ход, потому что заявление висит на сайте суда без отзыва», — резюмировала журналистка.

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