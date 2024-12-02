Бизнесмен Павел Дуров сможет стать отцом еще 2000 детей благодаря донорству. Об этом заявили в эфире шоу «Пусть говорят».

В 2024 году Павел удивил публику, сообщив о наличии 100 детей. Как выяснилось, бизнесмен стал донором биоматериала и помог бездетным парам обрести счастье. Журналисты нашли клинику, в которой Дуров наблюдался. Как выяснилось, в лаборатории находится еще 500 доз с биоматериалом Павла.

«То есть от Павла Дурова может родиться еще 2000 детей?» — поинтересовался ведущий шоу и получил утвердительный ответ.

Эксперты передачи разделились на два лагеря. Пока одни утверждают, что Павел увеличивает демографию, другие задаются вопросом, как рассказать ребенку, что его отец — известный бизнесмен.

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